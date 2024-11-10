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05:51, 10 ноября 2024Из жизни

В Австралии рыбаки спасли дрейфовавшего 19 часов в океане мужчину

В Австралии рыбаки спасли мужчину, который 19 часов дрейфовал в открытом океане
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

В Австралии мужчина выжил после падения с 235-метрового балкера и провел почти сутки в открытом океане, пока его не спасли рыбаки. Об этом сообщает издание The Mirror.

Утверждается, что мужчину обнаружили в пяти километрах от берега. По словам одного из спасателей, спасенный является гражданином Вьетнама, ему 20 лет. При себе у него был пластиковый пакет, в котором находились паспорт, кошелек и сигареты, а сам мужчина был в спасательном жилете.

«Это было просто чудо, что мы наткнулись на этого парня. Он был так изможден, что ему пришлось лечь на корму лодки, он сильно замерз, у него был слабый пульс, он был очень бледен. Мы сильно беспокоились за него», — сообщил врач Глен Валер. Вскоре пострадавшего доставили на берег, после чего забрали в больницу.

Ранее в Австралии спортсмен Мерв Хьюз спас своего бывшего соперника Яна Ботэма от крокодилов. Ботэм споткнулся о веревку на борту и упал в реку, кишащую крокодилами, Хьюз тут же бросился на помощь и вытащил его на берег до того, как крокодилы успели на них наброситься.

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