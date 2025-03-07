SpaceX потеряла связь с кораблем Starship в ходе восьмого тестового полета

Компания SpaceX потеряла связь с космическим кораблем Starship в ходе восьмого тестового полета. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети Х.

«Во время всплытия Starship произошла быстрая незапланированная разборка транспортного средства, и связь с ним была потеряна. Мы проанализируем данные, полученные в ходе сегодняшнего летного испытания, чтобы лучше понять первопричину», — указано в сообщении.

Термин «быстрая внеплановая разборка» был впервые использован в апреле 2023 года — тогда представители SpaceX этими словами описали быстрый взрыв аппарата после запуска. Тем временем в штате Флорида временно закрыли четыре аэропорта, предположительно, из-за возможно падения обломков Starship.

Ранее бывший заместитель администратора НАСА по исследованиям Дэн Дамбахер усомнился в том, что создаваемая компанией SpaceX многоразовая транспортная система Starship может успеть доставить людей на Луну до 2030 года.