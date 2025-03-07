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05:05, 7 марта 2025Россия

Склад с паллетами загорелся в Подмосковье

МЧС: В Подмосковье горит склад с паллетами на 1 600 квадратных метрах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В микрорайоне Сходня Подмосковья загорелся склад с паллетами. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составляет 1 600 квадратных метров. Отмечается, что произошло обрушение кровли на 800 «квадратов».

Над ликвидацией огня работают 49 специалистов и 15 единиц техники. Информации о пострадавших не сообщается.

Ранее в марте в деревне Большое Буньково в Московской области загорелся склад с пластиковой продукцией. Площадь пожара достигла 9,5 тысяч квадратных метров. Тогда тушение осложняло наличие внутри помещения газовых баллонов и обрушение кровли.

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