Российского актера номинировали на премию BAFTA

Актер Юра Борисов получил номинацию на британскую премию BAFTA за роль в «Аноре»

Актер Юра Борисов получил номинацию на британскую премию BAFTA в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора». Об этом сообщает издание Variety

Известно, что Борисов поборется за статуэтку в своей категории с Кираном Калкином, Кларенсом Маклином, Эдвардом Нортоном, Гаем Пирсом и Джереми Стронгом.

Всего картина независимого американского режиссера Шона Бэйкера получила семь номинаций. Церемония награждения пройдет 16 февраля в Лондоне.

Ранее стало известно, что Юра Борисов вошел в шорт-лист премии «Золотой глобус», однако так и не получил награду. За роль молчаливого русского парня Игоря артисту вручили сразу несколько престижных призов в США и Европе.