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16:18, 15 января 2025Культура

Российского актера номинировали на премию BAFTA

Актер Юра Борисов получил номинацию на британскую премию BAFTA за роль в «Аноре»
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Юра Борисов получил номинацию на британскую премию BAFTA в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора». Об этом сообщает издание Variety

Известно, что Борисов поборется за статуэтку в своей категории с Кираном Калкином, Кларенсом Маклином, Эдвардом Нортоном, Гаем Пирсом и Джереми Стронгом.

Всего картина независимого американского режиссера Шона Бэйкера получила семь номинаций. Церемония награждения пройдет 16 февраля в Лондоне.

Ранее стало известно, что Юра Борисов вошел в шорт-лист премии «Золотой глобус», однако так и не получил награду. За роль молчаливого русского парня Игоря артисту вручили сразу несколько престижных призов в США и Европе.

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