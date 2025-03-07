На Украине заявили о налете «Калибров»

ВС РФ нанесли по Украине удар крылатыми ракетами

Вооруженны силы (ВС) РФ наносят по Украине удар крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне», ссылаясь на украинские мониторинговые группы.

Утверждается, что ракеты были запущены кораблями Военно-морского флота России. Также противник сообщает о находящихся в воздухе стратегических ракетоносцах Ту-95, вооруженных ракетами Х-101. Военный блогер Кирилл Федоров подтвердил, что «десять больших белых самолетов и Черноморский флот совершили пуски подарков».

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Накануне украинские СМИ сообщили, что в Кривом Роге был нанесен ракетный удар по гостинице. Предположительно, там размещались иностранные наемники.