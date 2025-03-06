Военные нанесли ракетный удар по гостинице в Кривом Роге

«Страна.ua»: по гостинице в Кривом Роге нанесен ракетный удар

В Кривом Роге по гостинице был нанесен ракетный удар, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По информации издания, в результате атаки жертвами стали два человека, семь получили ранения. В здании начался пожар, верхние этажи были разрушены.

Как уточняет Telegram-канал «Военный обозреватель», в здании гостиницы, предположительно, размещались иностранные наемники.

В конце января удар был нанесен по гостинице «Бристоль» в Одессе. Как сообщил военкор Евгений Лисицын, был атакован отель, где жили и отдыхали иностранные наемники, в том числе бойцы британского спецназа SAS.