Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:41, 6 марта 2025Бывший СССР

Военные нанесли ракетный удар по гостинице в Кривом Роге

«Страна.ua»: по гостинице в Кривом Роге нанесен ракетный удар
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: ГСЧС Днепропетровской области

В Кривом Роге по гостинице был нанесен ракетный удар, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По информации издания, в результате атаки жертвами стали два человека, семь получили ранения. В здании начался пожар, верхние этажи были разрушены.

Как уточняет Telegram-канал «Военный обозреватель», в здании гостиницы, предположительно, размещались иностранные наемники.

В конце января удар был нанесен по гостинице «Бристоль» в Одессе. Как сообщил военкор Евгений Лисицын, был атакован отель, где жили и отдыхали иностранные наемники, в том числе бойцы британского спецназа SAS.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон объявил Россию угрозой для Европы. Президент Франции заговорил о ядерном оружии и срочно собирает военачальников

      23-летняя дочь Синди Кроуфорд показала фото в прозрачном платье

      Захарова прокомментировала обращение Макрона к нации

      Командир расчета ЗРК уничтожила авиабомбу

      Раскрыт единственный рычаг давления на Трампа у Великобритании и ЕС

      Военные нанесли ракетный удар по гостинице в Кривом Роге

      Участник секретного проекта Пентагона сообщил о судьбе обитателей Марса

      В США оценили оснащение F-35 ракетой Meteor

      Филиппо заявил о желании Макрона втянуть Францию в конфликт с Россией

      Украина предлагала России аналог зерновой сделки в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше