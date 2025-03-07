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05:30, 7 марта 2025Путешествия

Россиянка побывала на Кубе и раскрыла реалии жизни в глубинке

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Российская путешественница побывала на Кубе и раскрыла реалии жизни в глубинке этой страны. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор на несколько дней приехала в город Тринидад и остановилась там в доме семьи врачей. По ее словам, по местным меркам хозяева считались почти элитой. За комнату с балконом туристка платила 30 долларов за ночь (2,7 тысячи рублей).

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Россиянка назвала Тринидад одним из самых колоритных городов на Кубе. «Историческая часть выглядит как картинка с открытки, — отметила она. — Но стоит заглянуть внутрь, и ты понимаешь, что эти дома не видели ремонта десятилетиями».

Блогерша добавила, что местные жители получают продукты по карточкам, которых не хватает на месяц, поэтому приходится искать другие способы достать еду. При этом в местных магазинах ассортимент крайне скудный.

«Ретроавтомобили, которые показывают туристам, — это красиво, но в глубинке Кубы основной транспорт — лошадиные повозки», — обратила внимание россиянка.

Ранее другая туристка описала Кубу словами «в некоторых районах можно снимать фильмы ужасов». Она пожаловалась на плохой сервис в отеле и невкусную еду.

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