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03:31, 11 февраля 2025Путешествия

Россиянка отдохнула на Кубе и описала курорт фразой «можно снимать фильмы ужасов»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ralph Lueger / Globallookpress.com

Россиянка провела отпуск на курорте Кубы и описала его фразой «в некоторых районах можно снимать фильмы ужасов». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам туристки, для отдыха она выбрала четырехзвездочный отель Sirenis Tropical Varadero в Варадеро, который ее разочаровал. Персонал работал медленно, номер оказался потрепанным и не слишком чистым, для двоих гостей предлагали лишь одно полотенце, а на кровати было грязное одеяло без пододеяльника.

Аналогичные впечатления у туристки и от местной еды. «Еда была наплывами: в некоторые дни можно вполне сносно поесть, но обычно подавали пару прокисших салатов (почему-то с макаронами), какую-нибудь капусту огромными кусками, непонятное варево из фасоли, обычный рис и резиновое невкусное мясо одного вида, за которым еще и очередь на 40 минут», — пожаловалась соотечественница.

Также ее поразил сервис в ресторанах и кафе, где не было салфеток и ножей. «На пляж — со своим покрывалом, так как пляжные полотенца тоже закончились. На то, чтобы получить дополнительное полотенце и простыню в номер, я потратила полдня», — заявила автор.

Ранее другая российская туристка побывала в тайской Паттайе и описала поход в местный спа-центр фразой «болело все тело». Путешественница отметила, что вместе с мужем они остановились в недорогом отеле Bella Villa Metro, который располагался близко к центру.

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