Россиянка описала поход в спа-центр в Таиланде фразой «болело все тело»

Российская туристка побывала в тайской Паттайе и описала поход в местный спа-центр фразой «болело все тело». Своими впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Мы поехали, как это раньше называлось, дикарями: сами купили авиабилеты, сами искали и бронировали отель, сами выбирали себе развлечения, — написала автор публикации. — Первые впечатления: баня, причем парная! Тем, кто плохо переносит жару, я бы порекомендовала искать что-нибудь попрохладнее».

Путешественница отметила, что вместе с мужем они остановились в недорогом отеле Bella Villa Metro, который располагался близко к центру. «Там же большой рынок уличной еды, — продолжила она. — И чего там только нет! Жареные крокодилы, их жарят прямо при вас, жареные креветки, блюда национальной кухни, супы, даже что-то из насекомых».

Более того, супруги сходили на тайский массаж в спа-центр Health Land. «Промяли нас здорово! С непривычки все тело болело, но, говорят, полезно», — пояснила туристка.

Ранее стало известно, что врачи нашли паразита под кожей россиянина, который провел отпуск в Таиланде. Это оказалась так называемая мигрирующая личинка — Larva migrans. Паразит мог попасть под кожу жителя Забайкальского края из песка на пляже.