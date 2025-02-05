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13:35, 5 февраля 2025Путешествия

У россиянина нашли под кожей мигрирующую личинку после отпуска в Таиланде

У жителя Забайкалья нашли под кожей паразита после отпуска в Таиланде
Алина Черненко

Фото: WeisSagung / Wikimedia

Врачи нашли паразита под кожей россиянина, который провел отпуск в Таиланде. Об этом сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на главного врача Краевой клинической инфекционной больницы Сергея Лукьянова.

Как рассказал собеседник издания, это оказалась так называемая мигрирующая личинка — Larva migrans. По словам Лукьянова, паразит мог попасть под кожу жителя Забайкальского края из песка на пляже.

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Врач также отметил, что в последние несколько лет в связи с ростом популярности азиатских курортов у россиян он и его коллеги сталкиваются с экзотическими болезнями, о которых раньше они только слышали.

«В частности, в нашей больнице за последний год выявлено несколько случаев лихорадки денге — это вирусное заболевание, которое переносят комары. Все эти пациенты приехали из Таиланда», — поделился Лукьянов.

Специалист порекомендовал туристам, которые вернулись из экзотической страны и имеют признаки инфекционного заболевания: высокая температура, зуд в теле, потеря аппетита, слабость, сразу же обращаться к медикам.

Ранее врач-паразитолог, доктор медицинских наук Александр Бронштейн раскрыл способ избежать появления личинок под кожей после отдыха в тропиках. По его словам, уберечь себя от паразитов, способных передавать опасные инфекции, можно с помощью репеллентов и спецкостюмов.

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