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17:17, 2 мая 2023Путешествия

Раскрыт способ избежать появления личинок под кожей после отдыха в тропиках

Врач Бронштейн: спецкостюмы и репелленты помогут уберечься от тропических паразитов

Фото: Unsplash

Репелленты и спецкостюмы помогут туристам уберечь себя от тропических паразитов, способных передавать опасные инфекции. Метод избежать появления личинок под кожей после отдыха в тропиках в беседе с Aif.ru раскрыл врач-паразитолог, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Александр Бронштейн.

Так, медик отметил, что уберечься от фурункулезного миаза (заболевания, при котором на коже образуются фурункулы, и в них развиваются личинки мух) можно только с помощью специальной одежды и обработки тела и одежды репеллентами — химическим веществом, применяемым в бытовых целях для отпугивания членистоногих.

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По словам Бронштейна, абсолютной защиты от укусов это не гарантирует, однако уменьшает риск инфицирования. Медик напомнил, что чаше всего заражение происходит в тропических лесах вблизи водоемов.

Врач пояснил, что мухи прикрепляют яйца к конечностям комаров и других кровососов, после чего личинки попадают под кожу через ранку в месте укуса, где в течение 4-12 недель разрастаются до размера 12-18 миллиметров. Паразитолог подчеркнул, что в таких случаях возможно только хирургическое лечение.

Ранее в апреле россиянам назвали опасные заболевания, которыми можно заразиться в путешествиях. Так, по словам доктора медицинских наук, врача-инфекциониста АО «Медицина» Владимира Неронова, самыми распространенными из них являются инфекционные, паразитарные и гепатит А.

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Фариза Бацазова
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