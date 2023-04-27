Названы самые распространенные у россиян инфекции в отпуске

Врач-инфекционист Неронов предупредил россиян об опасности гепатита А в путешествиях

Россиянам назвали опасные заболевания, которыми можно заразиться в путешествиях, — самыми распространенными из них являются инфекционные, паразитарные и гепатит А. Об этом туристов предупредил доктор медицинских наук, врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов, пишет «Газета.Ru».

Специалист подчеркнул, что во время поездок за рубеж отдыхающие часто забывают о важности профилактики, из-за чего нередко сталкиваются с опасными инфекциями и заболеваниями. По его словам, при планировании путешествия в первую очередь нужно тщательно изучить наиболее распространенные в том или ином регионе болезни. Далее следует обратиться к врачу, который даст рекомендации и, в случае необходимости, назначит обследования и препараты для профилактики.

«Например, в Африке, Азии и на ближнем Востоке распространена малярия. Это инфекционное заболевание передается через укусы москитов, обитающих в тропических регионах. Препараты для профилактики малярии нужно принимать задолго до поездки», — предупредил Неронов, отметив, что самолечение в данном случае бесполезно, а без врачебного вмешательства болезнь может привести к летальному исходу.

Так, чтобы не заразиться дизентерией, дифтерией или брюшным тифом в тропических странах, отдыхающим следует тщательно мыть все купленные фрукты и овощи, отказаться от напитков со льдом и питаться только в проверенных заведениях. Также опасность в наименее развитых страна представляет африканская сонная болезнь, заразиться которой можно от мухи цеце, и гепатит А. Для профилактики заболеваний туристам необходимо пройти вакцинацию не менее, чем за две недели до путешествия.

Ранее в апреле россиян предупредили о подстерегающих в Крыму опасностях — в весенний период жители полуострова и отдыхающие рискуют столкнуться с проснувшимися после зимней спячки опасными насекомыми и змеями. Так, наиболее опасны для людей степная гадюка и паук каракурт.