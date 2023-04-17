Россиян предупредили о подстерегающей в Крыму опасности

Биолог Иванов предупредил туристов о ядовитых змеях и пауках в Крыму

В весенний период жители Крыма и туристы рискуют столкнуться с проснувшимися после зимней спячки опасными насекомыми и змеями. О подстерегающих опасностях россиян предупредил доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени Вернадского Сергей Иванов в эфире радио «Спутник в Крыму».

«В нашей фауне есть опасные животные, но смертельных практически нет», — рассказал эксперт, отметив, что единственной ядовитой змеей на полуострове является степная гадюка, которая живет в предгорьях и степях. Гадюку можно узнать по треугольной голове, характерной яркой извилистой линии вдоль тела и раздутым щекам. «Впрочем, присматриваться близко не нужно: при встрече лучше отступить, поскольку она может проявить агрессивность и броситься на человека, как собака, если ее потревожить», — заявил ученый. По его словам, при укусе змеи следует немедленно обратиться к врачу.

Также опасность представляет паук каракурт. «В последние годы в Крыму увеличивается численность пауков каракуртов. Другое его имя — черная вдова, — добавил биолог. — Этот паук опасен настолько же, как и гадюка. Его яд действует моментально, он не смертелен, но в течение нескольких часов человек будет себя чувствовать очень плохо». Для снижения риска рекомендуется, отправляясь на природу, надевать закрытую высокую обувь.

Кроме того, туристам не следует забывать о клещах, обитающих во всех регионах полуострова. «Здесь, прежде всего, важна правильная одежда: нельзя оставлять открытые участки тела. При этом, попав на одежду, некоторое время он будет искать место, где укусить. Этот период может длиться несколько часов. Нужно обязательно после похода на природу раздеться, осмотреть одежду и тело. А последствия укуса могут быть очень нехорошие, поскольку клещи могут быть переносчиками энцефалита», — предупредил Иванов.

Ранее стало известно, что спрос на бронирование гостиниц в Крыму весной 2023 года серьезно отстает от показателей прошлых лет. Так, в марте доля бронирований на сервисе объектов размещения на полуострове составила менее одного процента от всех броней по России.