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17:52, 17 марта 2023Путешествия

Крым начал стремительно терять туристов

Ostrovok.ru: доля бронирований отелей в Крыму весной 2023 года составила менее процента

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Спрос на бронирование апартаментов и отелей в Крыму на весенний период 2023 года серьезно отстает от показателей прошлых лет. Об этом свидетельствуют данные экспертов, которые приводит РБК.

Аналитики Ostrovok.ru пришли к выводу, что популярный курортный регион начал стремительно терять туристов. По состоянию на 16 марта, доля бронирований на сервисе объектов размещения в Крыму составила менее одного процента от всех броней по России. Таким образом, направление не входит даже в топ-30 по спросу. При этом еще в середине марта 2022 года отдых в республике был на девятом месте, а в 2021-м — на первом.

Заметное падение спроса на жилье в Крыму также отмечают и в «Суточно.ру». «В Крыму на это лето очень мало бронирований, — оценил ситуацию генеральный директор сервиса Юрий Кузнецов. — В первую десятку по спросу, как показывает анализ ранних бронирований по состоянию на середину марта, входит только Ялта».

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Более того, эксперт подчеркнул, что средняя стоимость суток размещения в структуре ранних бронирований в 2023 году на 12 процентов ниже, чем в 2022-м.

Ранее в марте стало известно, что отели в Крыму снизили цены на летний отдых из-за низкого спроса со стороны туристов. Местные отельеры предлагают путешественникам разнообразные программы лояльности и скидки до 30 процентов.

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Фариза Бацазова
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