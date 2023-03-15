Отели в Крыму снизили цены на лето из-за низкого спроса со стороны туристов

Министр курортов и туризма Крыма: местные отели снижают цены на лето из-за низкого спроса

Отели в Крыму из-за низкого спроса со стороны туристов снизили цены на летний отдых. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что местные отельеры предлагают путешественникам разнообразные программы лояльности и скидки до 30 процентов. «Средства размещения научились динамично реагировать на спрос, они снижают цены, предлагают дополнительные опции, чтобы привлечь туристов, и это дает результат», — добавил чиновник.

Волченко сообщил, что бронировать летний отдых в Крыму уже сейчас выгоднее, чем в 2022 году, и доступнее по сравнению с другими регионами.

Глава ведомства подчеркнул, что бронирований на лето пока мало. По его словам, это связано также с тем, что теперь туристы оплачивают отдых ближе к дате отпуска, примерно за 14 дней до поездки.

Ранее в марте россияне назвали популярные направления для летнего отдыха. Так, согласно исследованию сервиса SuperJob, ими стали Крым, Сочи и Алтай.