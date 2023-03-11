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11:23, 11 марта 2023Путешествия

Названы популярные у россиян направления для летнего отпуска

SuperJob: Крым, Сочи и Алтай оказались популярными направлениями для летнего отпуска

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Крым, Сочи и Алтай назвали популярными у россиян направлениями для летнего отпуска. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие три тысячи работающих граждан со всех регионов страны. 21 процент из них заявили, что планируют провести отпуск в России. Среди направлений наибольшей популярностью пользуются Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург.

При этом 17 процентов респондентов решили провести отпуск дома или на даче, а 4 процента — поедут за границу. Среди зарубежных направлений большинство выбрали Турцию и Тунис. Специалисты отметили, что чаще всего на такие поездки рассчитывают опрошенные в возрасте до 34 лет.

Ранее сервис по бронированию билетов Aviasales выяснил, что россияне массово заинтересовались отдыхом в зимнем сезоне в трех странах — Турции, Армении и ОАЭ. По данным аналитиков, сразу три зарубежных города — Стамбул, Ереван и Дубай — оказались в топе у отечественных туристов для полетов в феврале.

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Нина Ташевская
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