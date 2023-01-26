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14:03, 26 января 2023Путешествия

Россияне массово устремились зимой в три страны

Aviasales: россияне массово устремились в феврале в Стамбул, Ереван и Дубай

Фото: Engin Yapici / Unsplash

Россияне массово заинтересовались отдыхом в зимнем сезоне в трех странах — Турции, Армении и ОАЭ. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование сервиса по бронированию билетов Aviasales.

По данным аналитиков, сразу три зарубежных города — Стамбул, Ереван и Дубай — оказались в топе у отечественных туристов для полетов в феврале. Так, четыре процента россиян полетят в Стамбул, три процента — в Ереван и два процента — в Дубай.

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Среди направлений внутри страны наиболее популярны Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Также россияне устремились зимой в Минеральные Воды, Калининград, Иркутск и Казань.

«На Сочи приходится 12 процентов всех бронирований, а средний чек на авиабилеты туда-обратно составил 10,4 тысячи рублей. Москва почти не уступает Сочи по популярности — 11 процентов или каждый десятый авиабилет был куплен в столицу России в среднем за 6,8 тысячи рублей туда-обратно, — указали представители сервиса. — Санкт-Петербург занял третью строчку с 10 процентами всех бронирований в феврале и средним чеком 6,5 тысячи рублей».

Ранее туроператоры перечислили россиянам бюджетные варианты пляжного отдыха после новогодних каникул. Так, наиболее доступным по цене и самым массовым зимним направлением является Египет. Минимальная цена недельного отпуска в конце января в этой стране на двоих начинается от 74 тысяч рублей. 

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Валентина Процкова
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