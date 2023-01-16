Россиянам перечислили бюджетные варианты пляжного отдыха зимой

Туроператоры: наиболее доступной по цене страной для пляжного отдыха зимой является Египет

Туроператоры перечислили россиянам бюджетные варианты пляжного отдыха после новогодних каникул. Значительнее всего подешевели туры в Египет, Таиланд, ОАЭ и на Мальдивы, сообщает РИА Новости.

Так, наиболее доступным по цене и самым массовым зимним направлением для отечественных туристов является Египет. Минимальная цена недельного отпуска в конце января в этой стране на двоих начинается от 74 тысяч рублей. В сумму входит перелет, проживание в отеле категории четыре звезды, питание по системе «все включено», трансфер и страховка.

Также повышенным спросом у россиян пользуются ОАЭ и Таиланд — аналитики сервиса «Слетать.ру» оценивают доли этих двух стран в 18 и 17 процентов соответственно. Путевку на двоих на семь дней в четырехзвездочную гостиницу ОАЭ можно купить на конец января за 100 тысяч рублей, тур в Таиланд обойдется в сумму от 190 тысяч.

Дешевле можно отдохнуть на Мальдивах — цена с проживанием на локальном острове стартует от 167 тысяч рублей на двоих на десять дней. На Гоа можно провести десятидневный отпуск за 125 тысяч рублей на двоих, в Бахрейне — от 139 тысяч, в Катаре — от 175 тысяч, на Шри-Ланке — от 185 тысяч.

Дороже обойдутся путевки на Сейшелы — туры с включенными авиабилетами и размещением на 10 дней в отеле категории три звезды начинаются от 193 тысяч рублей, на Кубу — от 190 тысяч, в Венесуэлу — от 204 тысяч.

Ранее российские тревел-блогеры и журналисты назвали лучшие страны для путешествий в 2023 году. Лидером рейтинга стала Турция, которую выбрали все респонденты. На втором месте оказалась Грузия с 26 процентами голосов. Замкнул тройку лидеров Узбекистан, который выбрали 24 процента экспертов.