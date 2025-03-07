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05:03, 7 марта 2025Забота о себе

Раскрыты тревожные признаки пивного алкоголизма

Нарколог Исаев: Тревожность при попытке отказа от пива указывает на алкоголизм
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock / Fotodom  

Психиатр, нарколог Руслан Исаев раскрыл несколько тревожных признаков, красноречиво свидетельствующих о начавшемся пивном алкоголизме. Его слова приводит aif.ru.

Врач указал, что на первой стадии зависимости от пива употребление этого напитка превращается в ритуал, необходимый для того, чтобы расслабиться. Также, по его словам, говорить об развивающемся алкоголизме можно, если при попытке отказа от пива хотя бы на неделю появляются раздражительность, тревожность, ухудшение сна.

По словам Исаева, стоит насторожиться и в случае, если человек замечает, что одна бутылка пива уже не дает прежнего эффекта. Следствием этого становится существенное увеличение объемов выпитого, а также переход на более крепкий алкоголь, предупредил нарколог.

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В заключение врач напомнил, что безопасного для здоровья количества пива не существует. «Раньше считалось, что условно безопасной дозой является 1,2 литра пива в неделю для мужчин и 600 миллилитров — для женщин. Однако современные исследования ВОЗ однозначно утверждают: безопасного количества алкоголя не существует», — пояснил он.

Ранее британский психиатр Питер Райс раскрыл неочевидные признаки скрытого алкоголизма. По его словам, о запое можно говорить, если женщина употребляет за раз более шести единиц алкоголя, а мужчина — более восьми единиц. Для женщин это эквивалентно 500 миллилитрам вина крепостью 12 процентов, для мужчин — 750 миллилитрам вина.

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