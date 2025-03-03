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19:30, 3 марта 2025Забота о себе

Раскрыты неочевидные признаки скрытого алкоголизма

Психиатр Райс: Употребление женщиной 500 мл вина за раз считается запоем
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Часто считается, что о проблемах с алкоголем можно говорить, если человек выпивает несколько бутылок вина за вечер, однако с медицинской точки зрения о них свидетельствует употребление значительно меньшего количества спиртных напитков, уверяет британский психиатр и председатель Института исследования алкоголя Питер Райс. Неочевидные признаки скрытого алкоголизма он раскрыл изданию Daily Mail.

По словам Райса, о запое можно говорить, если женщина употребляет за раз более шести единиц алкоголя, а мужчина — более восьми единиц. Для женщин это эквивалентно 500 миллилитрам вина крепостью 12 процентов (для мужчин — 750 миллилитрам вина — прим. «Ленты.ру»).

Психиатр подчеркнул, что особое беспокойство вызывает тот факт, что люди среднего и старшего возраста регулярно употребляют алкоголь и не считают эту привычку проблемой для здоровья, поскольку не чувствуют опьянения после пары бокалов вина или нескольких рюмок более крепких напитков. Однако, по словам Райса, частое употребление даже малых доз алкоголя грозит проблемами с сердцем, нарушениями работы мозга и печени.

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Как отметил психиатр, в медицине не существует такого понятия как порог, ниже которого употребление алкоголя считается безопасным.

Ранее нарколог Дмитрий Мовчин раскрыл неочевидную причину алкоголизма. Он рассказал, что основой возникновения алкогольной зависимости считается недостаток или переизбыток некоторых гормонов.

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