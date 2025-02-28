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18:26, 28 февраля 2025Забота о себе

Нарколог раскрыл неочевидную причину алкоголизма

Врач Мовчан: Низкий уровень дофамина может проецировать пристрастие к алкоголю
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Нарколог Дмитрий Мовчин рассказал, что основой возникновения алкогольной зависимости считается недостаток или переизбыток некоторых гормонов. Эту неочевидную причину алкоголизма он раскрыл в разговоре с изданием «Доктор Питер».

Врач объяснил, что низкий уровень дофамина вызывает слабый уровень самоконтроля, импульсивность и снижение интереса. Кроме того, он может спровоцировать пристрастие к алкоголю, наркотикам или азартным играм.

Кроме того, зависимость от спиртного может возникать при низком уровне серотонина. «Недостаточность серотонинового обмена проявляется неустойчивостью к стрессу, повышенной тревожностью, снижением настроения, склонностью к депрессивным реакциям, быстрой утомляемости от любого вида деятельности — умственного или физического», — отметил Мовчин.

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Доктор также добавил, что у алкоголизма бывают и другие причины, помимо гормональных: его может провоцировать хронический стресс, травматические события, низкая самооценка, проблемы с самоконтролем, бедность, безработица, социальная изоляция и доступность алкоголя.

Ранее нарколог Марина Калюжная рассказала о наиболее действенных способах борьбы с похмельем. Чтобы облегчить похмельный синдром, она рекомендовала пить больше воды и восстанавливать баланс электролитов.

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