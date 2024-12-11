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05:40, 12 декабря 2024Забота о себе

Названы наиболее действенные способы избавиться от похмелья

Нарколог Калюжная: от похмелья помогут легкий завтрак и прием витаминов
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Halk-44 / Shutterstock / Fotodom  

Похмелье — это следствие комплексного воздействия алкоголя и его продуктов распада на организм, сообщила психиатр-нарколог Марина Калюжная. В беседе с «Лентой.ру» она назвала наиболее действенные способы, которые могут помочь избавиться от этого состояния.

По словам врача, похмелье проявляется такими симптомами, как головная боль, тошнота, общая слабость, сильная жажда и раздражительность. Эксперт объяснила, что причина этих неприятных ощущений заключается в обезвоживании, нарушении баланса электролитов и отравлении ацетальдегидом — веществом, которое образуется при разложении алкоголя.

Во-первых, чтобы облегчить похмельный синдром, нарколог рекомендовала пить больше воды и восстанавливать электролиты. Она пояснила, что алкоголь выводит жидкость и соли из организма, поэтому важно их восполнить. Для этого идеально подойдут специальные растворы электролитов, которые можно найти в аптеке, например, «Регидрон» или простая минеральная вода.

Такие напитки помогут быстрее восстановить нормальную работу клеток и выведут токсины

Марина Калюжнаянарколог

Во-вторых, специалист призвала сделать выбор в пользу легкого и сбалансированного завтрака: каши, овощного супа, вареного яйца или банана. Эти продукты помогут стабилизировать уровень сахара в крови и дадут необходимые питательные вещества, уточнила она. Перегружать желудок жирной и тяжелой пищей, по ее словам, не стоит.

Третий способ снизить тяжесть симптомов похмелья — принять витамины B6 и C, убеждена врач. Это способствует более эффективной работе печени, которая является главным органом, отвечающим за переработку алкоголя. «А еще можно попробовать препараты на основе расторопши или янтарной кислоты — они тоже способствуют восстановлению печени», — рассказала Калюжная.

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С народными методами она посоветовала быть осторожнее, так как некоторые из них могут лишь навредить. «Повторное употребление алкоголя только усилит интоксикацию и нагрузит сердце, а баня или сауна могут быть опасны, так как перегрев увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — привела примеры собеседница «Ленты.ру».

В случае сильной рвоты, сильной головной боли, учащенного сердцебиения и потери сознания, врач призвала немедленно обращаться за медицинской помощью, так как эти симптомы могут говорить о серьезной алкогольной интоксикации.

Ранее исследование компании First Data показало, что в России резко подскочили онлайн-продажи средств от похмелья. Чаще всего такие препараты покупают люди в возрасте 25–35 лет (31 процент) и 35–45 лет (32 процента).

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