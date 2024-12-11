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14:51, 11 декабря 2024Экономика

Россияне кинулись за средствами от похмелья

First Data: в России резко подскочили онлайн-продажи средств от похмелья
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Grey / Unsplash

В России спрос на онлайн-покупку средств от похмелья растет уже с начала декабря. Такие результаты показало исследование, проведенное аналитиками компании First Data. Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Пик соответствующих сделок приходится на 29 декабря, когда россияне увеличивают количество покупок на 373 процента. Что касается сорбентов и средств, улучшающих пищеварение, то здесь спрос начинает активно расти с 21 декабря и выходит на максимальные показатели 30 декабря. А в первый день нового года он резко проседает.

Со второго по восьмое января россияне продолжают активно скупать препараты от похмелья. При этом 70 процентов сделок совершают женщины и только 30 процентов мужчины. Примерно такое же соотношение наблюдается в сегменте сорбентов и средств, улучшающих пищеварение.

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Тремя самыми популярными антипохмельными препаратами оказались: «Кодексол-z», антипохмелин «Антип» и «Утронорм». Среди сорбентов таковыми стали активированный уголь, «Энтеросгель» и «Полисорб», а среди средств для пищеварения — «Панкреатин», «Мезим форте» и «Креон».

Чаще всего препараты от похмелья покупают люди в возрасте 25–35 лет (31 процент) и 35–45 лет (32 процента).

В прошлом году в России наблюдался резкий скачок спроса на биологически активные добавки (БАДы), будто бы помогающие при похмелье. За первые шесть месяцев он вырос больше чем на 55 процентов. Всего россияне купили миллион упаковок.

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