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10:06, 4 сентября 2023Экономика

Россияне бросились скупать БАДы от похмелья

«Ъ» узнал о всплеске спроса на БАДы от похмелья среди россиян

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Россияне бросились скупать биологически активные добавки (БАДы), помогающие при похмелье, — за первую половину 2023 года зафиксирован всплеск спроса на них более чем на 55 процентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании DSM.

Всего был продан миллион упаковок. В сети «36,6» сообщили, что продажи антипохмельных добавок за 6 месяцев прибавили 274 процента год к году, до 49,9 тысячи упаковок.

Сильнее всего взлетели продажи появившегося на рынке в 2022 году «Алкозинала» (плюс 413 процентов) — на фоне низкой базы прошлого года, объяснили аналитики DSM Group. В топ-3 по росту спроса также вошли «Алкодетокс» (плюс 36 процентов) и «Антиполицай» (плюс 35 процентов).

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Эксперты объяснили, что продажи растут из-за активного продвижения этих средств производителями и импортерами. Добавки дешевле и быстрее зарегистрировать, чем лекарства — для первых потребуется около трех месяцев и несколько сотен тысяч рублей, в то время как для вторых нужно минимум полтора года и десятки миллионов рублей.

Свой вклад в рост спроса на БАДы от похмелья делает и рост потребление алкоголя. По данным Росалкогольтабакрегулирования, в январе-июле продажи алкогольных напитков в рознице без учета пива, сидра, медовухи выросли на 4 процента в годовом выражении. Спрос на коньяк увеличился на 10 процентов, на ликероводочные изделия крепостью от 25 градусов — на 27,8 процента, тихих и игристых вин — на 5,8 процента.

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    Софья Ермакова
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