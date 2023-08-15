Продажи коньяка в России в январе-июле выросли на 10,4 процента

В январе-июле россияне стали чаще покупать коньяк — его розничные продажи выросли на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на материалы Росалкогольрегулирования пишет «Прайм».

Всего за семь месяцев года в рознице было продано 7,491 миллиона декалитров конька. При этом общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличился только на 4 процента, до 126,856 миллиона декалитров. За тот же период слабоалкогольной продукции было продано на 17,6 процента больше, оборот увеличился до 9,887 миллиона декалитров.

Практически без изменений остались продажи водки — 43,039 миллиона против прошлогодних 43,06 миллиона декалитров. Продажи виноградных вин за январь-июль увеличились на 5 процентов (до 32,177 миллиона декалитров), шампанских и игристых вин — на 8,7 процента (до 10,482 миллиона декалитров). За тот же период ликерные вина россияне покупали почти в два раза чаще — оборот резко подскочил на 97,3 процента, до 689,4 тысячи декалитров.

Ранее сообщалось, что член Совета Федерации Андрей Клишас отозвал из правительства «для доработки» свой законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем, который был внесен на рассмотрение 16 июня. Документ предполагал, что российские компании, имеющие лицензию на закупку, хранение и поставку алкоголя или разрешение на его розничную продажу, смогут продавать такую продукцию в интернете при условии включения сайта продавца в специальный реестр.