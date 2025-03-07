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04:47, 7 марта 2025Россия

Российский военнослужащий рассказал о пережитом в плену «Азова»

Боец ВС РФ с позывным Румяный рассказал о пережитом в плену «Азова»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrew Kravchenko / Reuters

Российский военнослужащий с позывным Румяный рассказал о том, что он пережил, находясь в плену у бойцов нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Его слова в своем Telegram-канале передал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

По словам бойца, в плену его и других российских солдат постоянно били. При этом азовцы не скрывали своей ненависти к русским, говорили об «украинском» Крыме, а также «хвастались» Майданом.

«Многие из них были открытыми нацистами и признавались в любви к Адольфу Гитлеру. Один мне демонстрировал татуировку орла со свастикой, заявлял, что каждый день читает "Майн Кампф" (признана в России экстремистским материалом) и гордится этим. Они считают себя истинными арийцами», — подчеркнул боец.

Ранее в Москве подожгли дверь квартиры рэпера Noize MC после его выступления в футболке «Азова». «Привет врагу и предателю Ване Noize MC от Пианиста», — оставили сообщение поджигатели на стене рядом с дверью.

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