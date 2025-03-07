Дверь квартиры Noize MC подожгли после его выступления в футболке «Азова»

В Москве подожгли дверь квартиры рэпера Noize MC

В Москве подожгли дверь квартиры, владельцем которой, предположительно, является рэпер Иван Алексеев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), более известный под псевдонимом Noize MC. Как пишут «Известия», причиной поджога стало выступления музыканта в футболке с символикой украинского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

«Привет врагу и предателю Ване Noize MC от Пианиста», — оставили сообщение поджигатели на стене рядом с дверью.

При этом соседи рассказали, что хозяйкой квартиры на самом деле является девушка исполнителя, а не он сам.

Ранее в российской столице неизвестные подожгли дверь квартиры лидера группы «Би-2» Егора Бортника (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Свои действия поджигатели снимали на видео. На кадрах также видна надпись: «Привет врагу и предателю Леве от Пианиста». Ее оставили на стене рядом с квартирой музыканта.