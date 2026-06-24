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21:45, 24 июня 2026Бывший СССР

Экс-помощник Кучмы жестко раскритиковал новое заявление Зеленского

Соскин раскритиковал заявление Зеленского о военной ситуации на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал заявление Владимира Зеленского о военной ситуации на Украине. Последний накануне заявил, что каждый день для страны якобы «заканчивается новыми достижениями», напомнил Соскин в эфире YouTube-канала.

«Какие результаты? Зеленский — катастрофа. Каждый день заканчивается катастрофой, кладбищами, крематориями, страданиями, кровью, слезами, разрушениями, девальвацией, инфляцией. Вот чем заканчивается», — заявил экс-помощник Кучмы.

Эксперт также отметил, что Украина столкнулась с проблемами на пути к членству в Евросоюз из-за того, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заблокировал начало нового этапа переговоров.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что, совершая провокации против президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, украинский лидер Владимир Зеленский добивается двух целей. Другой целью Зеленского является создание паники, которая скроет коррупционную деятельность властей Украины.

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