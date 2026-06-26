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10:57, 26 июня 2026Россия

В Госдуме высказались об ответе на утвержденную Зеленским 40-дневную операцию СБУ

Депутат Колесник не исключил удары по местам производства оружия для ВСУ в Европе
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В ответ на планы Киева провести 40-дневную операцию против России Москва нарастит интенсивность ударов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию Службы безопасности Украины, по его словам, нацеленную на прекращение конфликта.

Колесник подчеркнул, что лучшая защита — это нападение. Он не исключил, что Россия начнет наносить удары по местам производства оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Европе. Парламентарий считает, что до этого решения дойдет в любом случае. «Я думаю, к сожалению (очень бы, конечно, не хотелось), будут нанесены удары по всем тем объектам, которые производят оружие, наносящее впоследствии удары по Российской Федерации. Я думаю, придется по ним наносить удары, чтобы европейцы пришли в себя», — сказал он.

Депутат добавил, что на текущий момент в зоне СВО применены еще не все средства, которыми располагает Россия. Он заверил, что Москва не будет только защищаться на фоне увеличения числа ударов ВСУ по мирным россиянам.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО для Киева стремительно ухудшается. По его словам, из-за потери территорий украинские власти перешли к тактике нанесения ударов по гражданским объектам.

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