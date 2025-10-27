Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:04, 27 октября 2025Путешествия

Турист не выжил после падения с балкона в отеле на популярном курорте Европы

Турист не выжил после падения с шести метров в отеле на Канарских островах
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: photopixel / Shutterstock / Fotodom

В отеле на Канарских островах британский турист не выжил после падения с балкона. Об этом пишет газета Daily Mail.

Трагедия произошла на острове Лансароте 25 октября. Уточняется, что причиной стало обрушение перил балкона. 56-летний мужчина был найден бездыханным после падения с высоты шести метров, с ним вместе сорвался 54-летний отдыхающий, который получил серьезные травмы. Его доставили в больницу популярного курорта Европы, где пострадавший остался на неопределенный срок. Состояние мужчины оценивается как критическое.

Материалы по теме:
Туристки из России страдают от сексуального насилия по всему миру. Какие страны особенно опасны для них?
Туристки из России страдают от сексуального насилия по всему миру. Какие страны особенно опасны для них?
7 февраля 2024
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024

Полиция начала расследование, чтобы установить точную причину случившегося. Планируется выяснить, имела ли место халатность персонала в обеспечении безопасности отеля.

Ранее постоялец отеля на испанском курорте Тенерифе не выжил при попытке спастись от пожара в номере. Он выпрыгнул с балкона третьего этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    Россия заявила о желании обсудить с США один вопрос

    В МИД России ответили на претензии США к «Буревестнику»

    Самолет едва не раздавил машину во время аварийной посадки в США и попал на видео

    В российском городе дом затопило кипятком

    Выбрана самая красивая девушка США впервые после грандиозного скандала

    В Центробанке заявили о замедлении роста цен

    Раскрыто возможное участие обвиняемых в похищении Мостового в иных преступлениях

    Известная украинская журналистка попала в список террористов

    Ирина Шейк в нижнем белье похвасталась прессом на съемке для Victoria’s Secret

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости