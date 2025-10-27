Турист не выжил после падения с балкона в отеле на популярном курорте Европы

Турист не выжил после падения с шести метров в отеле на Канарских островах

В отеле на Канарских островах британский турист не выжил после падения с балкона. Об этом пишет газета Daily Mail.

Трагедия произошла на острове Лансароте 25 октября. Уточняется, что причиной стало обрушение перил балкона. 56-летний мужчина был найден бездыханным после падения с высоты шести метров, с ним вместе сорвался 54-летний отдыхающий, который получил серьезные травмы. Его доставили в больницу популярного курорта Европы, где пострадавший остался на неопределенный срок. Состояние мужчины оценивается как критическое.

Полиция начала расследование, чтобы установить точную причину случившегося. Планируется выяснить, имела ли место халатность персонала в обеспечении безопасности отеля.

Ранее постоялец отеля на испанском курорте Тенерифе не выжил при попытке спастись от пожара в номере. Он выпрыгнул с балкона третьего этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью.