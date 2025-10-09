Турист прыгнул с балкона при попытке спастись от пожара в отеле и не выжил

Гость отеля на Тенерифе не выжил при попытке спастись от пожара в номере

Гость отеля на испанском курорте Тенерифе не выжил при попытке спастись от пожара в номере. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 8 октября, в четырехзвездочном отеле Melia Costa в портовом городе Пуэрто-де-ла-Крус. По данным местных СМИ, на которые ссылается издание, в номере 23-летнего мужчины загорелся матрас, вскоре огонь охватил всю комнату.

Турист, пытаясь спастись от пламени, выпрыгнул с балкона третьего этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия приехали пожарные, медики и полицейские, которые эвакуировали около 490 гостей отеля.

Вскоре пожар удалось потушить. Никто из эвакуированных туристов не пострадал, им всем разрешили вернуться в свои номера.

