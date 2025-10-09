Путешествия
20:01, 9 октября 2025Путешествия

Турист прыгнул с балкона при попытке спастись от пожара в отеле и не выжил

Гость отеля на Тенерифе не выжил при попытке спастись от пожара в номере
Алина Черненко

Кадр: thesun.co.uk

Гость отеля на испанском курорте Тенерифе не выжил при попытке спастись от пожара в номере. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 8 октября, в четырехзвездочном отеле Melia Costa в портовом городе Пуэрто-де-ла-Крус. По данным местных СМИ, на которые ссылается издание, в номере 23-летнего мужчины загорелся матрас, вскоре огонь охватил всю комнату.

Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала. Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала.Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
9 июня 2024

Турист, пытаясь спастись от пламени, выпрыгнул с балкона третьего этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия приехали пожарные, медики и полицейские, которые эвакуировали около 490 гостей отеля.

Вскоре пожар удалось потушить. Никто из эвакуированных туристов не пострадал, им всем разрешили вернуться в свои номера.

В июне в Австрии стюардесса упала с балкона при загадочных обстоятельствах и не выжила. Девушка находилась в квартире вместе со своим 27-летним парнем.

