В Раде поддержали законопроект Зеленского о НАБУ

Правоохранительный комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о НАБУ

Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект президента Украины Владимира Зеленского о возвращении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует принять президентский законопроект о НАБУ и САП сразу за основу и в целом. Это решение единодушное», — написал он.

Нардеп добавил, что голосование в зале парламента состоится завтра.

Ранее Зеленский поблагодарил Данию за поддержку закона о НАБУ. «Благодарен Дании за поддержку. Мы согласились, что парламент должен проголосовать за этот законопроект безотлагательно, уже на этой неделе», — заявил украинский лидер.