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16:27, 30 июля 2025Бывший СССР

В Раде поддержали законопроект Зеленского о НАБУ

Правоохранительный комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о НАБУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект президента Украины Владимира Зеленского о возвращении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует принять президентский законопроект о НАБУ и САП сразу за основу и в целом. Это решение единодушное», — написал он.

Нардеп добавил, что голосование в зале парламента состоится завтра.

Ранее Зеленский поблагодарил Данию за поддержку закона о НАБУ. «Благодарен Дании за поддержку. Мы согласились, что парламент должен проголосовать за этот законопроект безотлагательно, уже на этой неделе», — заявил украинский лидер.

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