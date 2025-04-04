46-летняя Кэти Холмс пришла на премьеру мюзикла в прозрачном платье без бюстгальтера

Американская актриса кино и телевидения вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

46-летняя звезда «Темного рыцаря» пришла на премьеру мюзикла «Американцы» в облегающем прозрачном платье черного цвета бренда Aflalo, оформленном воротом и вырезами на талии. На размещенных кадрах видно, что знаменитость решила не надевать под изделие бюстгальтер.

Кроме того, Холмс взяла с собой красный кожаный клатч и туфли с вырезами на носках. В качестве украшений она выбрала круглые золотые серьги и собрала волосы в хвост.

В январе сообщалось, что пользователи сети раскритиковали Кэти Холмс из-за образа на прогулке.