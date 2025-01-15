Образ актрисы Кэти Холмс на прогулке раскритиковали в сети

Американскую актрису кино и телевидения Кэти Холмс раскритиковали в сети из-за образа на прогулке. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

46-летняя звезда попала в объективы папарацци, когда встретилась в Нью-Йорке с бывшим бездомным Крейгом Кастальдо, более известном как Радиомэн. Мужчина прославился благодаря более 100 появлениям в фильмах и шоу.

На размещенных кадрах актрису запечатлели в прямых джинсах, светло-коричневом свитере и клетчатой рубашке поверх него. Помимо этого, Халмс надела белые кроссовки, шапку и солнцезащитные очки.

Пользователи сети не оценили внешний вид знаменитости. «Красивая женщина, но ей отчаянно нужен стилист», «Ей действительно нужна хорошая стрижка и другой макияж», «Она сама больше похожа на бездомного», — заявили они.

В декабре 2024 года актрису Кэти Холмс сняли на прогулке с позолоченным ремнем за десятки тысяч рублей. Бывшая жена актера Тома Круза дополнила образ шапкой и ботильонами в тон верхней одежде.