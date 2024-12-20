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18:48, 20 декабря 2024Ценности

Актрису Кэти Холмс сняли на прогулке с позолоченным ремнем за десятки тысяч рублей

Актрису Кэти Холмс сняли на прогулке с позолоченным ремнем за 71 тысячу рублей
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Patricia Schlein / Star Max / GC Images / Getty Images

Американскую актрису кино и телевидения Кэти Холмс сняли на улице с аксессуаром за десятки тысяч рублей. Соответствующий материал публикует Page Six.

46-летнюю звезду запечатлели во время прогулки по Нью-Йорку, где она уже долгое время проживает. Так, артистка предстала перед камерами в черном пальто-пиджаке и синих джинсах-бочонках бренда Nili Lotan стоимостью 395 долларов (примерно 41 тысяча рублей).

Кроме того, бывшая жена актера Тома Круза дополнила образ шапкой и ботильонами в тон верхней одежде и надела позолоченный ремень с кожаной отделкой. На сайте ретейлера женской одежды класса люкс Net-a-porter цена последнего составляет 695 долларов (примерно 71 тысяча рублей).

В ноябре Кэти Холмс попала в объективы папарацци с мокрыми волосами на улице.

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