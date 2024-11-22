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10:45, 22 ноября 2024Ценности

Кэти Холмс вновь попала в объективы папарацци с мокрыми волосами на улице

Папарацци вновь заметили актрису Кэти Холмс с мокрыми волосами на улице
Мария Винар

Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media

Американская актриса Кэти Холмс вновь попала в объективы папарацци с мокрыми волосами на улице. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

45-летняя звезда «Темного рыцаря» была замечена в центре Нью-Йорка, США. Знаменитость, одетая в серую футболку, голубую рубашку, бирюзовую юбку и синие туфли на плоской подошве, шла по улице и разговаривала по мобильному телефону. Журналисты заметили, что Холмс передвигалась в солнцезащитных очках и несла в руках серую сумку.

Кэти Холмс не в первый раз появляется на улице с мокрыми волосами. В марте папарацци сняли актрису в метро. Она стояла на платформе в ожидании прибытия поезда.

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