Популярную 44-летнюю актрису сняли с мокрыми волосами в метро

Американская актриса кино и телевидения Кэти Холмс с мокрыми волосами попала на камеры папарацци. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Популярную 44-летнюю звезду сняли в метро в Нью-Йорке, США. Она стояла на платформе в ожидании прибытия поезда. При этом знаменитость надела объемное макси-пальто песочного оттенка, широкие черные брюки и рубашку в вертикальную полоску. Кроме того, она дополнила образ белыми туфлями и черными солнцезащитными очками и сумкой.

В свою очередь, артистка предстала перед камерами с распущенными влажными волосами. Известно, что температура воздуха в тот момент составляла несколько градусов Цельсия выше ноля.

Ранее в марте американская актриса Кейт Хадсон показала естественную внешность на новом видео. Она позировала без макияжа в белой майке и с уложенными в небрежный пучок волосами.