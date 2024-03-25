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19:16, 25 марта 2024Ценности

Популярную 44-летнюю актрису сняли с мокрыми волосами в метро

Фото: BrosNYC / BACKGRID / Legion-media

Американская актриса кино и телевидения Кэти Холмс с мокрыми волосами попала на камеры папарацци. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Популярную 44-летнюю звезду сняли в метро в Нью-Йорке, США. Она стояла на платформе в ожидании прибытия поезда. При этом знаменитость надела объемное макси-пальто песочного оттенка, широкие черные брюки и рубашку в вертикальную полоску. Кроме того, она дополнила образ белыми туфлями и черными солнцезащитными очками и сумкой.

В свою очередь, артистка предстала перед камерами с распущенными влажными волосами. Известно, что температура воздуха в тот момент составляла несколько градусов Цельсия выше ноля.

Ранее в марте американская актриса Кейт Хадсон показала естественную внешность на новом видео. Она позировала без макияжа в белой майке и с уложенными в небрежный пучок волосами.

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      Карина Черных
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