44-летняя Кейт Хадсон показала естественную внешность на новом видео

Американская актриса Кейт Хадсон показала естественную внешность на новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

44-летняя знаменитость поделилась роликом, на котором продемонстрировала утренний уход за кожей. На размещенных кадрах она предстала без макияжа в белой майке и с уложенными в небрежный пучок волосами. Также видно, что в зоне декольте звезды присутствуют небольшие морщины и заломы.

На видео Хадсон рассказала, что умывается простой водой, не используя для этого специальных косметических средств. Затем, по ее словам, она наносит на лицо антивозрастную сыворотку и крем для глаз с кофеином.

В феврале Кейт Хадсон поделилась откровенными архивными снимками и озадачила фанатов. На опубликованных снимках актриса позировала на кровати, демонстрируя нижнее белье бренда Stella McCartney. На одних фото она была запечатлена в кружевном бюстгальтере и трусах кремового цвета, на других — в черном полупрозрачном комплекте.