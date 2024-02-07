Кейт Хадсон опубликовала архивные фото топлес и озадачила фанатов

Американская актриса Кейт Хадсон поделилась откровенными архивными снимками и озадачила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках знаменитость позирует на кровати, демонстрируя нижнее белье бренда Stella McCartney. Так, на одних фото она запечатлена в кружевном бюстгальтере и трусах кремового цвета. На других кадрах звезда «Войны невест» примерила черный полупрозрачный комплект. После этого Хадсон предстала перед камерой топлес, надев лишь белые кружевные трусы с низкой посадкой.

Поклонники удивились данному посту, о чем принялись писать в комментариях под ним. «Ты очень красива, но зачем делиться этим? Такое ощущение, что я смотрю видео Бритни Спирс», «Не то, чтобы это имело значение, но я решила отписаться от звездных женщин, которые фокусируются на своей сексуальности», «На секунду я подумала, что попала в профиль Спирс, от которого давно отписалась», «Это просто смешно!», «Подумайте о людях, у которых есть дети. Они ведь могут это увидеть», — возмущались юзеры.

Ранее Хадсон снялась в нижнем белье. Актриса предстала перед камерой, сидя на полу среди упаковок с декоративной косметикой.