44-летняя Кейт Хадсон снялась без макияжа в нижнем белье

Американская актриса Кейт Хадсон снялась в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя звезда фильма «Война невест» предстала перед камерой, сидя на полу среди упаковок с декоративной косметикой. При этом она надела атласную ночную рубашку с кружевными чашками, тонкими бретелями и обнажающим бедро разрезом.

В то же время знаменитость не стала укладывать распущенные волосы и отказалась от макияжа, показав лицо с признаками возрастных изменений.

Ранее в декабре американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу также показала внешность без косметики. Она предстала перед камерой в очках с роговой оправой и белой футболке.