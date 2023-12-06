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10:42, 6 декабря 2023Ценности

44-летняя Кейт Хадсон снялась без макияжа в нижнем белье

Фото: @katehudson

Американская актриса Кейт Хадсон снялась в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя звезда фильма «Война невест» предстала перед камерой, сидя на полу среди упаковок с декоративной косметикой. При этом она надела атласную ночную рубашку с кружевными чашками, тонкими бретелями и обнажающим бедро разрезом.

В то же время знаменитость не стала укладывать распущенные волосы и отказалась от макияжа, показав лицо с признаками возрастных изменений.

Ранее в декабре американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу также показала внешность без косметики. Она предстала перед камерой в очках с роговой оправой и белой футболке.

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      Карина Черных
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