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12:18, 1 декабря 2023Ценности

51-летняя Гвинет Пэлтроу показала внешность без косметики

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу. Кадр: @gwynethpaltrow

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

51-летняя звезда «Влюбленного Шекспира» запечатлела себя на видео во время ответов на вопросы подписчиков. Она предстала перед камерой в очках с роговой оправой и белой футболке.

При этом артистка распустила волосы и не стала наносить косметику на лицо, продемонстрировав признаки возрастных изменений. В том числе на размещенных кадрах были видны морщины, расположенные вокруг ее глаз.

Ранее в ноябре Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты своей красоты. По словам знаменитости, для моложавого внешнего вида она регулярно пьет лимонную воду или воду с хлорофиллом по утрам. Помимо этого, она призналась, что любит принимать целебные, по ее мнению, звуковые ванны.

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      Алина Гостева
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