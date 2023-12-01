51-летняя Гвинет Пэлтроу показала внешность без косметики

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

51-летняя звезда «Влюбленного Шекспира» запечатлела себя на видео во время ответов на вопросы подписчиков. Она предстала перед камерой в очках с роговой оправой и белой футболке.

При этом артистка распустила волосы и не стала наносить косметику на лицо, продемонстрировав признаки возрастных изменений. В том числе на размещенных кадрах были видны морщины, расположенные вокруг ее глаз.

Ранее в ноябре Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты своей красоты. По словам знаменитости, для моложавого внешнего вида она регулярно пьет лимонную воду или воду с хлорофиллом по утрам. Помимо этого, она призналась, что любит принимать целебные, по ее мнению, звуковые ванны.