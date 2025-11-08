В Финляндии вспомнили о бомбоубежищах

NYT: Финны вспомнили о бомбоубежищах из-за сообщений о якобы российской угрозе

Жители Финляндии вспомнили о бомбоубежищах из-за сообщений о якобы российской угрозе. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Финляндия десятилетиями бурила пещеры в своих скальных породах. Теперь, когда Россия поднимает голову, нервные финны хотят знать: "Где мое убежище?"», — утверждается в публикации.

Издание отмечает, что такие настроения возникли на фоне переживаний Хельсинки из-за затянувшегося украинского конфликта, а также частых высказываний президента Финляндии Александра Стубба о якобы исходящей от России угрозе.

Ранее бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен заявил, что намерен запросить политическое убежище в России.