17:18, 8 ноября 2025Мир

В Финляндии вспомнили о бомбоубежищах

NYT: Финны вспомнили о бомбоубежищах из-за сообщений о якобы российской угрозе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Harry Hykko / Shutterstock / Fotodom

Жители Финляндии вспомнили о бомбоубежищах из-за сообщений о якобы российской угрозе. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Финляндия десятилетиями бурила пещеры в своих скальных породах. Теперь, когда Россия поднимает голову, нервные финны хотят знать: "Где мое убежище?"», — утверждается в публикации.

Издание отмечает, что такие настроения возникли на фоне переживаний Хельсинки из-за затянувшегося украинского конфликта, а также частых высказываний президента Финляндии Александра Стубба о якобы исходящей от России угрозе.

Ранее бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен заявил, что намерен запросить политическое убежище в России.

