FT: В Польше начали в спешке строить бомбоубежища за 3,8 миллиарда евро

Власти Польши начали в спешке строить бомбоубежища. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Глава Бюро национальной безопасности Славомир Ценкевич заявил, что страна стремится защитить граждан на фоне угрозы, которая якобы растет со стороны России. По его словам, на строительство бомбоубежищ выделено 16 миллиардов злотых (3,8 миллиарда евро). При этом в столице Польши Варшаве метро и вовсе модернизируют: в нем организуют убежище с раскладушками, водой и одеялами.

В свою очередь исполнительный директор Temet Юха Симола отметил, что страна ориентируется на Финляндию. «Я бы не сказал, что Польша сильно опоздала, но очень хорошо, что она обратила внимание на нехватку убежищ. Финляндии потребовалось 70 лет, чтобы достичь нынешнего уровня защиты», — пояснил он и добавил, что строительство новых бомбоубежищ займет много времени.

Ранее сообщалось, что Польша планирует построить систему обороны от беспилотников за два миллиарда евро.