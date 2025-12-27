Реклама

Польша построит противодроновые укрепления на восточной границе

Guardian: Польша построит противодроновые укрепления на границе за 2 млрд евро
Марина Совина
Фото: Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польша планирует построить систему обороны от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за 2 миллиарда евро. Об этом рассказал заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик, пишет The Guardian.

По данным издания, Варшава планирует завершить группу новых фортификаций для обороны вдоль восточной границы. «Мы рассчитываем, что первые возможности системы появятся в течении примерно шести месяцев, может быть раньше. И на создание системы целиком потребуется 24 месяца», — отметил политик.

Ожидается, что новые системы противовоздушной обороны (ПВО) будут включать в себя пулеметы, ракеты и системы создания помех для дронов.

В 2022 году в Польше завершили строительство стены на границе с Белоруссией.

