В Польше завершили строительство стены на границе с Белоруссией

Власти Польши заявили о завершении строительства стены на границе с Белоруссией

Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией. Об этом на своей странице в Twitter сообщил представитель польских спецслужб Станислав Зарин.

«Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован. Польская граница является самой защищенной в Европе», — заявил он.

Ранее польские власти сообщали, что для возведения стены использовали 49 тысяч тонн стали. Также забор на границе планировалось оборудовать 2,5 тысячи камер наблюдения.

Стену на границе Польши и Белоруссии высотой 5,5 метра начали возводить 25 января. Контракт на строительство ограждения был заключен на сумму 644 миллиона злотых (около 160 миллионов долларов), деньги выделили из бюджета Польши.