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Польша объявила дату начала строительства стены на границе с Белоруссией

Власти Польши начнут строить стену высотой 5,5 метра на границе с Белоруссией с 25 января

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Власти Польши начнут строить стену на границе с Белоруссией с 25 января. Дату начала строительных работ объявил пресс-секретарь Погранохраны страны Анна Михальская, передает ТАСС.

«В соответствии с планом завтра начинается строительство заграждения на границе с Белоруссией», — рассказала Михальская. Она отметила, что на приграничных участках уже какое-то время ведутся подготовительные работы, и вскоре территория будет передана исполнителям.

Планируется, что стена в высоту будет достигать 5,5 метра, а в длину — более 186 километров. Работы по строительству заграждения должны быть закончены в июне. Контракт на возведение ограждения был заключен на сумму 644 миллиона злотых (около 160 миллионов долларов), деньги выделены из бюджета Польши.

4 января замглавы МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что пограничная служба республики подписала договоры с подрядчиками о строительстве стены на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса, обострившегося в начале ноября. Общая длина белорусско-польской границы составляет почти 400 километров. На границе действует 12 контрольно-пропускных пунктов.

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Екатерина Андреева
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