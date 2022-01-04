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Польша договорилась о строительстве стены на границе с Белоруссией

Погранстража Польши подписала договор о строительстве заграждения на границе с Белоруссией

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Замглавы МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что пограничная служба республики подписала договоры с подрядчиками о строительстве заграждения на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня Пограничная стража подписала договоры. Три крупных договора о строительстве заграждения», — объявил Вонсик. По его словам, строительство стены, сделанной из стали, закончат летом 2022 года.

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8 ноября

Заместитель главного коменданта Пограничной стражи Польши Виолета Гожковская уточнила, что протяженность стены составит 186 километров.

Парламент страны одобрил инициативу по возведению защитных рубежей в конце октября.

Общая длина белорусско-польской границы составляет почти 400 километров. На границе действует 12 контрольно-пропускных пунктов. Решение о строительстве стены в Варшаве приняли после того, как в начале ноября на восточном рубеже страны начался миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию Европейского союза. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать напор мигрантов.

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Варвара Кошечкина
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