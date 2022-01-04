Польша договорилась о строительстве стены на границе с Белоруссией

Замглавы МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что пограничная служба республики подписала договоры с подрядчиками о строительстве заграждения на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня Пограничная стража подписала договоры. Три крупных договора о строительстве заграждения», — объявил Вонсик. По его словам, строительство стены, сделанной из стали, закончат летом 2022 года.

Заместитель главного коменданта Пограничной стражи Польши Виолета Гожковская уточнила, что протяженность стены составит 186 километров.

Парламент страны одобрил инициативу по возведению защитных рубежей в конце октября.

Общая длина белорусско-польской границы составляет почти 400 километров. На границе действует 12 контрольно-пропускных пунктов. Решение о строительстве стены в Варшаве приняли после того, как в начале ноября на восточном рубеже страны начался миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию Европейского союза. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать напор мигрантов.