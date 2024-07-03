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18:19, 3 июля 2024Ценности

Бывшая возлюбленная Тимати ответила на обвинения в анорексии

Кадр: @missalena.92

Российская модель Алена Шишкова ответила на обвинения в анорексии из-за ее нового видео. Соответствующий комментарий появился на странице инфлюэнсерши в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя звезда согласилась, что не имеет мышечной массы. При этом она уточнила, что давно не занималась спортом. В то же время манекенщица заявила, что не голодает и ее стройная фигура связана с конституцией тела. «Хочу сказать, что я ем очень много. Со своей конституцией и метаболизмом я, к сожалению, сделать ничего не могу», — пояснила она.

Ранее фанаты вновь заподозрили бывшую возлюбленную Тимати в анорексии из-за нового видео. Модель запечатлела себя во время занятия на теннисном корте.

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      Екатерина Ештокина
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