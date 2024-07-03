Фанаты вновь заподозрили бывшую возлюбленную Тимати в анорексии из-за нового видео

Фанаты вновь заподозрили российскую модель Алену Шишкову в анорексии из-за ее нового видео. Соответствующая публикация появилась на странице инфлюэнсерши в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя манекенщица запечатлела себя во время занятия на теннисном корте. На размещенных кадрах она предстала в белой оверсайз-футболке и широких черных шортах с принтом.

В свою очередь, часть поклонников обратили внимание на чрезмерное похудение знаменитости, о чем заявили в комментариях. «Вы опять слишком похудели», «Это что за спичка?», «Первая степень анорексии», — отметили юзеры.

В марте Алена Шишкова раскрыла страшные подробности многолетней борьбы с анорексией и булимией.