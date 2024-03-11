Бывшая возлюбленная Тимати раскрыла страшные подробности анорексии и булимии

Российская модель Шишкова раскрыла страшные подробности анорексии и булимии

Российская модель Алена Шишкова раскрыла страшные подробности многолетней борьбы с расстройствами пищевого поведения. Интервью с ней опубликовано в YouTube.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати призналась, что на протяжении восьми лет страдала от булимии и анорексии.

По словам манекенщицы, в первые годы она вызывала рвоту и пила мочегонные, чтобы избавиться от отеков на лице. «Я возвращала еду и воду, но из-за боязни отеков, а не из-за желания похудеть. Я хотела поправиться, но не хотела отекать», — уточнила она.

Сил жить просто не было. Мозг не подпитывался едой. Вроде бы сидишь дома, у тебя все хорошо, а делать ничего не хочется. Мне было тяжело вставать с кровати, садиться в машину. Могла с утра упасть в обморок Алена Шишкова

Впоследствии Шишкова захотела набрать вес, однако ее самостоятельные попытки питаться правильно не увенчались успехом, поэтому она обратилась за помощью к специалистам. В общей сложности она провела в центре 2,5 месяца, где находилась на парентеральном питании. «Пройдя полный курс, я вернулась в обычную жизнь. Врачам удалось побороть мою зависимость от мочегонных препаратов», — заключила знаменитость.

В сентябре 2023 года Шишкова объяснила желание сделать липосакцию после анорексии. «Я набрала 15 килограммов, и они распределились неравномерно», — пояснила она.